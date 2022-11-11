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Факти / Україна

Зеленський оголосив збір коштів на український флот морських дронів: деталі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зеленський оголосив збір коштів на український флот морських дронів: деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. 

– Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу, – підкреслив глава держави.

Він висловив упевненість, що мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України.
 

– Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо. Долучайтеся! – закликав він.

На сайті збору UNITED24 повідомляється, що один такий морський дрон коштує 10 млн гривень і Україні необхідно 100 таких безпілотних човнів.

Зараз дивляться

Всі реквізити знаходяться за посиланням https://u24.gov.ua/uk/navaldrones.

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