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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Стамбуле 13 ноября на пешеходной туристической улице Истиклял.

– С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых во время взрыва в Стамбуле. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль, – написал глава государства в Twitter.

З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 13, 2022

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Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября около 16:20 (по Киеву – 15:20) на пешеходной улице Истиклял. Прокуратура города квалифицировала взрыв как террористический акт.

По последним данным, в результате теракта погибли шесть человек, еще 53 получили ранения.