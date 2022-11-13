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Факты / Україна

Боль турецкого народа – наша боль: реакция Зеленского на теракт в Стамбуле

Валентина Летяк, редактор ленты
Боль турецкого народа – наша боль: реакция Зеленского на теракт в Стамбуле
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Стамбуле 13 ноября на пешеходной туристической улице Истиклял.

– С глубокой грустью узнал о значительном количестве погибших и раненых во время взрыва в Стамбуле. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль, – написал глава государства в Twitter.

 

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Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября около 16:20 (по Киеву – 15:20) на пешеходной улице Истиклял. Прокуратура города квалифицировала взрыв как террористический акт.

По последним данным, в результате теракта погибли шесть человек, еще 53 получили ранения.

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