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Факти / Україна

Біль турецького народу – наш біль: реакція Зеленського на теракт у Стамбулі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Біль турецького народу – наш біль: реакція Зеленського на теракт у Стамбулі
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам та близьким загиблих внаслідок теракту у Стамбулі 13 листопада на пішохідній туристичній вулиці Істіклял.

– З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль, – написав глава держави у Twitter.

 

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Вибух у Стамбулі стався 13 листопада близько 16:20 (за Києвом – 15:20) на пішохідній Істіклял. Прокуратура міста кваліфікувала вибух як терористичний акт.

За останніми даними, внслідок теракту загинули гшість осіб, ще 53 дістали поранення.

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