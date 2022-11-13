Ким объяснил, как бегство оккупантов из Херсона повлияет на безопасность Николаевщины
После бегства российских войск из Херсона вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно снизилась.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он объяснил: из-за того, что российские войска отошли не только за Днепр, но и дальше, вероятность того, что Николаевщина будет атакована ракетами С-300, существенно уменьшилась.
– Я считаю, что в ближайшее время Николаевская область будет спать спокойно. Будем для этого в дальнейшем работать с партизанами и херсонскими группировками, — добавил Ким.
Напомним, 11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Украинские военные освободили город от российских оккупантов, который они захватили еще в начале марта.
Сами российские военные во время контрнаступления Вооруженных сил Украины начали бежать на левый берег Днепра.
Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач объяснил, что с политической точки зрения бегство российских войск из Херсона означает отказ РФ от планов захвата Николаева и Одессы.