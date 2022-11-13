Ким объяснил, как бегство оккупантов из Херсона повлияет на безопасность Николаевщины

Ноябрь, 13 в 12:17

После бегства российских войск из Херсона вероятность атак Николаевской области ракетами С-300 существенно снизилась.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он объяснил: из-за того, что российские войска отошли не только за Днепр, но и дальше, вероятность того, что Николаевщина будет атакована ракетами С-300, существенно уменьшилась.

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– Я считаю, что в ближайшее время Николаевская область будет спать спокойно. Будем для этого в дальнейшем работать с партизанами и херсонскими группировками, — добавил Ким.

Напомним, 11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Украинские военные освободили город от российских оккупантов, который они захватили еще в начале марта.

Сами российские военные во время контрнаступления Вооруженных сил Украины начали бежать на левый берег Днепра.

Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач объяснил, что с политической точки зрения бегство российских войск из Херсона означает отказ РФ от планов захвата Николаева и Одессы.