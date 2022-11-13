Кім пояснив, як втеча окупантів з Херсону вплине на безпеку Миколаївщини

Листопад, 13 в 12:17

Після втечі російських військ з Херсону вірогідність атак по Миколаївськый області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він пояснив: через те, що російські війська відійшли не тільки за Дніпро, а й далі, вірогідність того, що Миколаївщина буде атакована ракетами С-300, суттєво зменшилася.

Зараз дивляться

– Я вважаю, що найближчим часом Миколаївська область буде спати спокійно. Будемо для цього надалі працювати з партизанами та з херсонськими угрупованнями, – додав Кім.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон. Українські військові звільнили місто від російських окупантів, яке вони захопили ще на початку березня.

Самі російські військові під час контрнаступу Збройних сил України почали тікати на лівий берег Дніпра.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач пояснив, що з політичної точки зору втеча російських військ з Херсону означає відмову РФ від планів захоплення Миколаєва та Одеси.