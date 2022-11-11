Что значит для РФ бегство из Херсона и какая стратегия помогла ВСУ освободить город — эксперт

Ноябрь, 11 в 20:44

С политической точки зрения бегство российских войск из Херсона означает отказ РФ от планов захвата Николаева и Одессы.

Об этом в Фактах тижня заявил политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

– Это политическое может быть такое объяснение. Но есть и чисто военное. Вот военные эксперты с самого начала говорили, что россияне не смогут удержать этот плацдарм на правом берегу какое-нибудь долгое время. Потому что у них очень серьезно нарушена логистика. С того момента, когда украинские HIMARS начали бить по мостам через Днепр и дамбам, было понятно, что поставки российской группировки на правом берегу будут очень серьезно страдать, — отметил эксперт.

Таким образом, оккупанты не смогли бы пережить зиму в Херсоне, ведь поставок у них не было бы.

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– Они не смогут обеспечить свое даже там просто существование и боеспособность. Ибо нужно поставлять и горючее, и боеприпасы. И технику тяжелую, и так далее. А с наступлением холодов, с наступлением морозов, которые уже скоро будут, те временные переправы, которые они настроили через Днепр, и паромные в том числе, ими будет сложно пользоваться, – говорит Горбач.

Украинским военным удалось оттеснить врага благодаря правильной стратегии.

– Стратегия заключалась в том, чтобы не бросаться в лобовые атаки, и какие-то нести массовые потери. А бить по тылам, бить прежде всего по логистическим путям, по штабам, по складам. И как мы сейчас видим, эта тактика приносит пользу. Враг обессилен, – добавляет аналитик.

Фото: Медіаплатформа Вгору