Ноябрь, 11 в 15:40

Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Об этом уже официально сообщили в Главном управлении разведки Украины.

– Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии, – заявили в ГУР.

Напомним, Херсон – город на Юге Украины, расположенный на правом высоком берегу Днепра.

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Херсон на карте

Напомним, Херсон, как и часть области, находился под российской оккупацией с начала марта.

После захвата региона россияне создали на местах свои так называемые администрации, назначали на должности коллаборантов и гауляйтеров, похищали проукраински настроенных активистов и местных жителей.

В конце сентября Россия провели псевдореферендумы в Херсонской области и заявила об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Однако фейковое голосование не признали ни Украина, ни мировое сообщество.

Вооруженные силы Украины постоянно наносили огневые удары по силам и скоплениям российских оккупантов на Юге.

Из-за контрнаступления и продвижения украинских военных 9 ноября российское командование объявило об отступлении из Херсона.

Об этом заявил командующий российскими войсками Сергей Суровикин. Российские военные начали убегать на левый берег Днепра.

Фото: Наш Херсон