Когда ВСУ освободят Крым: прогноз генерала Ходжеса

Ноябрь, 13 в 23:28

Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2022 года, после чего начнется деоккупация Крыма.

Такой прогноз в эфире Єдиних новин озвучил бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

— По моему убеждению, вокруг Херсона сейчас нарастает способность использования HIMARS и других дальнобойных ракет против берегущих Крым логистических организаций РФ. Это поможет украинским силам, которые уже двигаются в Мариуполь, продвигаться на юг. Думаю, речь идет о 7-8 неделях, где-то два месяца боев — и, по моему убеждению, украинские силы перейдут в то состояние, в котором они смогут начать следующую стадию — освобождение Крыма, — говорит Ходжес.

Кроме того, он отметил, что логистика РФ находится на ужасающем уровне, а солдаты не хотят воевать.