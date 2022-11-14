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Факты / Україна

Когда ВСУ освободят Крым: прогноз генерала Ходжеса

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Генерал Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Украина может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2022 года, после чего начнется деоккупация Крыма.

Такой прогноз в эфире Єдиних новин озвучил бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

— По моему убеждению, вокруг Херсона сейчас нарастает способность использования HIMARS и других дальнобойных ракет против берегущих Крым логистических организаций РФ. Это поможет украинским силам, которые уже двигаются в Мариуполь, продвигаться на юг. Думаю, речь идет о 7-8 неделях, где-то два месяца боев — и, по моему убеждению, украинские силы перейдут в то состояние, в котором они смогут начать следующую стадию — освобождение Крыма, — говорит Ходжес.

Кроме того, он отметил, что логистика РФ находится на ужасающем уровне, а солдаты не хотят воевать.

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