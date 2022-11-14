Коли ЗСУ звільнять Крим: прогноз генерала Годжеса

Листопад, 13 в 23:28

Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня, після чого розпочнеться деокупація Криму.

Такий прогноз в ефірі Єдиних новин озвучив колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

– На моє переконання, довкола Херсону зараз збирається спроможність використання HIMARS та інших далекобійних ракет проти логістичних організацій РФ, які бережуть Крим. Це допоможе українським силам, які вже рухаються до Маріуполя, просуватися на південь. Думаю, йдеться про 7-8 тижнів, десь два місяці боїв – і, на моє переконання, українські сили перейдуть до того стану, в якому вони зможуть почати наступну стадію – визволення Криму, – каже Годжес.

Крім того, він зазначив, що логістика РФ знаходиться на жахливому рівні, а солдати не хочуть воювати.