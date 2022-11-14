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Факти / Україна

Коли ЗСУ звільнять Крим: прогноз генерала Годжеса

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Генерал Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня, після чого розпочнеться деокупація Криму.

Такий прогноз в ефірі Єдиних новин озвучив колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

– На моє переконання, довкола Херсону зараз збирається спроможність використання HIMARS та інших далекобійних ракет проти логістичних організацій РФ, які бережуть Крим. Це допоможе українським силам, які вже рухаються до Маріуполя, просуватися на південь. Думаю, йдеться про 7-8 тижнів, десь два місяці боїв – і, на моє переконання, українські сили перейдуть до того стану, в якому вони зможуть почати наступну стадію – визволення Криму, – каже Годжес.

Крім того, він зазначив, що логістика РФ знаходиться на жахливому рівні, а солдати не хочуть воювати.

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