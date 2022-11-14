Ноябрь, 14 в 14:56

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил во время брифинга в понедельник, что Россия уже неделю не прибегала к массированным ударам по Украине из-за того, что испытывает дефицит вооружения.

Он отметил, что именно поэтому на прошлой неделе оккупанты не прибегали к массовым обстрелам Украины.

Так, они не применяли иранские беспилотники Shahed 136 и крылатые ракеты.

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– Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и Искандеров, и ракет Х555, Х101, а также Калибр, – особенно Калибров, – отметил Игнат.

Он добавил, что в октябре Россия применила до 15 ракет Калибр. Спикер подчеркнул, что их нельзя быстро изготовить, ввести и поставить на носители.

Однако он отметил, что в Черное море выведены носители Калибров, а потому возможны любые провокации с нанесением ударов.

– Затишье это условное, война же продолжается. Условное затишье можно связывать с действиями на Южном направлении. Видим, что произошло – произошло освобождение Правобережья Днепра. По всей вероятности, враг все внимание сосредоточил именно на этих мероприятиях, чтобы максимально сохранить свою группировку войск на этом направлении и безопасно ее передислоцировать на Левый берег, – объяснил спикер Воздушных сил.

До этого сообщалось, что у российских агрессоров осталось около 120 Искандеров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса до февраля.