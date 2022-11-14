Листопад, 14 в 14:56

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив під час брифінгу в понеділок, що Росія вже тиждень не вдавалась до масованих ударів по Україні через те, що вона відчуває дефіцит озброєння.

Він зазначив, що саме тому минулого тижня окупанти не вдавалися до масових обстрілів України.

Так, вони не застосовували іранські безпілотники Shahed 136 і крилаті ракети.

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– Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит озброєння. Це стосується і Іскандерів, і ракет Х555, Х101, а також Калібр, – особливо Калібрів, – зазначив Ігнат

Він додав, що у жовтні Росія застосувала до 15 ракет Калібр. Спікер підкреслив, що їх не можна швидко виготовити, ввести в дію та поставити на носії.

Однак він зазначив, що у Чорне море виведені носії Калібрів, а тому можливі будь-які провокації із завданням ударів.

– Затишшя це умовне, війна ж триває. Умовне затишшя можна пов’язувати з діями на Південному напрямку. Бачимо, що відбулось – відбулось звільнення Правобережжя Дніпра. Ймовірно, ворог всю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповування військ на цьому напрямку і безпечно його передислокувати на Лівий берег, – пояснив спікер Повітряних сил.

До цього повідомлялось, що у російських агресорів залишилось близько 120 Іскандерів.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що у Росії залишилось трохи більше чверті високоточних ракет із того запасу, що був до лютого.