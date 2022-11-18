В Киеве 17 ноября зафиксирован антирекорд по объему отключений света — YASNO

Ноябрь, 17 в 23:22

17 ноября в Киеве зафиксирован антирекорд по объему отключений – цифра превысила 500 МВт, при обычном потреблении 1000-1200 МВт.

Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

– Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение – антирекорд за все время. Но от нас они не зависят – сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений, – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он отметил также увеличение количества обращений в контакт-центр YASNO и сетевых операторов.

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— За последние дни к нам только по Киеву поступило более 87 тыс. звонков, коллегам — более 184 тыс. Даже в разы увеличенные контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10-15 тыс. звонков, – описал ситуацию Коваленко.

В то же время, он призвал потребителей не путать экстренные и стабилизационные отключения.

— Отключения на то и экстренные, что мы не знаем, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность населения, – пояснил Коваленко.

По его словам, оценку того, как быстро восстановят сети после экстренных отключений, осуществляют энергетики, привлеченные к ремонтным работам, которые в целях безопасности не распространяют информацию о повреждении и статусе ремонтов.

Он отметил, что операторы смогут принять жалобу на длительные отключения света, но помочь вряд ли смогут.

— Энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию, — подчеркнул Коваленко.

Также он посоветовал узнавать о текущем статусе отключений на сайте YASNO, в ее чате и в чатах коллег из сетей, а также писать компании или сетевым операторам в личные сообщения в соцсетях, ведь это более эффективно, чем ожидать ответа от оператора на телефоне.