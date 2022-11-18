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Факти / Україна

У Києві 17 листопада зафіксовано антирекорд за обсягом відключень світла – YASNO

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Києві 17 листопада зафіксовано антирекорд за обсягом відключень світла – YASNO
Фото: Pexels

17 листопада у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони сягнули понад 500 МВт, за звичайного споживання 1000-1200 МВт.

Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

– Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, він повідомив про збільшення кількості звернень до контакт-центру YASNO і мережевих операторів.

Зараз дивляться

– За останні дні до нас тільки по Києву надійшло понад 87 тис. дзвінків, до колег – більш як 184 тис. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків, – описав ситуацію Коваленко.

Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.

– Відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення, – пояснив Коваленко.

За його словами, оцінку того, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень, здійснюють енергетики, залучені до ремонтних робіт, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураження та статус ремонтів.

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Він зазначив, що оператори зможуть прийняти скаргу на те, що після прильоту світло відключено вже тривалий час, але допомогти навряд чи зможуть.

– Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою, – наголосив Коваленко.

Також він порадив дізнаватися про поточний статус відключень на сайті YASNO, у її чаті та в чатах колег із мереж, а також писати компанії або мережевим операторам у приватні повідомлення у соцмережах, адже це більш ефективно, ніж очікувати на підключення до оператора телефонії.

– У діджитал-каналах ваш запит фіксується, і вам обов’язково відпишуть, – каже голова YASNO.

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