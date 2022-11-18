У Києві 17 листопада зафіксовано антирекорд за обсягом відключень світла – YASNO

Листопад, 17 в 23:22

17 листопада у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони сягнули понад 500 МВт, за звичайного споживання 1000-1200 МВт.

Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

– Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, він повідомив про збільшення кількості звернень до контакт-центру YASNO і мережевих операторів.

Зараз дивляться

– За останні дні до нас тільки по Києву надійшло понад 87 тис. дзвінків, до колег – більш як 184 тис. Навіть в рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків, – описав ситуацію Коваленко.

Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.

– Відключення на те й екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення, – пояснив Коваленко.

За його словами, оцінку того, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень, здійснюють енергетики, залучені до ремонтних робіт, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураження та статус ремонтів.

Він зазначив, що оператори зможуть прийняти скаргу на те, що після прильоту світло відключено вже тривалий час, але допомогти навряд чи зможуть.

– Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою, – наголосив Коваленко.

Також він порадив дізнаватися про поточний статус відключень на сайті YASNO, у її чаті та в чатах колег із мереж, а також писати компанії або мережевим операторам у приватні повідомлення у соцмережах, адже це більш ефективно, ніж очікувати на підключення до оператора телефонії.