РФ использует для ударов по Украине ракеты с имитатором ядерной боеголовки — Defense Express

Ноябрь, 18 в 10:34

В одной из ракет, которыми Россия 17 ноября атаковала Киев, вообще не было боевой части. Вместо нее “прикручен” имитатор ядерной боеголовки, что может свидетельствовать об истощении запасов крылатых ракет в России до критического показателя. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.

– Для этого удара орки взяли не менее одной Х-55 из своего “ядерного арсенала”, “открутили” из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую “болванку”, и так и отстреляли по Украине, – пишет издание.

Эксперты говорят, что РФ обычно запускала по Украине ракеты типа Х-555, которые являются “неядерной” модификацией ракеты Х-55, переделанной под обычную боеголовку с “классической” взрывчаткой.

А Х-55 разрабатывалась как носитель ядерного оружия. По их мнению, вероятно, россияне смогли вынуть из нее ядерную боеголовку, а зарядить вместо нее обычную уже не смогли, потому и применили для удара Х-55 с пустой “болванкой”.

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Они предполагают, что противник пошел на такие уловки, чтобы выполнить приказ Кремля о массированном обстреле Украины, поскольку запас крылатых ракет у них исчерпывается.

Еще одно объяснение – они сделали это для создания эффекта перегрузки украинской ПВО.

Накануне, 17 ноября, над Киевом сбили четыре крылатых ракеты и пять БПЛА Shahed.

Источник: Defense Express