РФ використовує для ударів по Україні ракети з імітатором ядерної боєголовки – Defense Express

Листопад, 18 в 10:34

В одній із ракет, якими Росія 17 листопада атакувала Київ, взагалі не було бойової частини. Замість неї “прикручено” імітатор ядерної боєголовки, що може свідчити про вичерпання запасів крилатих ракет у Росії до критичного показника. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на власні джерела.

– Для цього удару орки взяли щонайменше одну Х-55 із свого “ядерного арсеналу”, “відкрутили” з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту “болванку”, і так і відстріляли по Україні, – пише видання.

Експерти кажуть, що зазвичай РФ запускала по Україні ракети типу Х-555, які є “неядерною” модифікацією ракети Х-55, переробленої під звичайну боєголовку із “класичною” вибухівкою.

А Х-55 розроблялась саме як носій ядерної зброї. На їхню думку, ймовірно, росіяни змогли вийняти з неї ядерну боєголовку, а зарядити замість неї звичайну вже не змогли, тому й застосували для удару Х-55 із порожньою “болванкою”.

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Вони припускають, що противник пішов на такі хитрощі, щоб виконати наказ Кремля про масований обстріл України, оскільки запас крилатих ракет у них вичерпується.

Ще одне пояснення – вони зробили це, щоб створити ефект перевантаження української ППО.

Напередодні, 17 листопада, над Києвом збили чотири крилаті ракети та п’ять БПЛА Shahed.

Джерело: Defense Express