Ноябрь, 18 в 9:12

18 ноября будут применяться графики почасовых отключений на всей территории Украины.

Также возможны дополнительные аварийные отключения.

В НЭК Укрэнерго отмечают: непростую ситуацию в энергосистеме затрудняет еще и резкое похолодание.

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По этой причине ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре 15 ноября.

– Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам, – объясняют в национальной энергетической компании.

В настоящее время, добавляют в НЭК Укрэнерго, ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.

Джерело: НЭК Укрэнерго