В Украине 18 ноября возможны дополнительные аварийные отключения
18 ноября будут применяться графики почасовых отключений на всей территории Украины.
Также возможны дополнительные аварийные отключения.
В НЭК Укрэнерго отмечают: непростую ситуацию в энергосистеме затрудняет еще и резкое похолодание.
По этой причине ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре 15 ноября.
– Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам, – объясняют в национальной энергетической компании.
В настоящее время, добавляют в НЭК Укрэнерго, ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.
Джерело: НЭК Укрэнерго