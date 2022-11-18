В Україні 18 листопада можливі додаткові аварійні відключення
Упродовж 18 листопада застосовуватимуться графіки погодинних відключень на всій території України.
Також можливі додаткові аварійні відключення.
У НЕК Укренерго наголошують: непросту ситуацію в енергосистемі ускладнює ще й різке похолодання.
Через це щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 15 листопада.
– Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах, – пояснюють у національній енергетичній компанії.
Нині, додають у НЕК Укренерго, ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.
Джерело: НЕК Укренерго