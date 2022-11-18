Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В Україні 18 листопада можливі додаткові аварійні відключення

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
В Україні 18 листопада можливі додаткові аварійні відключення
Фото: Pixabay

Упродовж 18 листопада застосовуватимуться графіки погодинних відключень на всій території України.

Також можливі додаткові аварійні відключення.

У НЕК Укренерго наголошують: непросту ситуацію в енергосистемі ускладнює ще й різке похолодання.

Зараз дивляться

Через це щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 15 листопада.

– Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах, – пояснюють у національній енергетичній компанії.

Нині, додають у НЕК Укренерго, ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Джерело: НЕК Укренерго

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка