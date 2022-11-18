Листопад, 18 в 9:12

Упродовж 18 листопада застосовуватимуться графіки погодинних відключень на всій території України.

Також можливі додаткові аварійні відключення.

У НЕК Укренерго наголошують: непросту ситуацію в енергосистемі ускладнює ще й різке похолодання.

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Через це щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі 15 листопада.

– Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах, – пояснюють у національній енергетичній компанії.

Нині, додають у НЕК Укренерго, ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Джерело: НЕК Укренерго