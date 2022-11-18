Ноябрь, 18 в 21:14

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной пророссийской деятельности руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.

По данным спецслужб, глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Священнослужитель в своих “агитках” призывал к захвату государственной власти и нарушению границ границы Украины.

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— Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранил в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии, — говорится в сообщении.

Служба безопасности инициировала независимую экспертизу деятельность главы епархии, которая подтвердила ее незаконность и то, что она противоречит государственной безопасности Украины.

Призывал к захвату Украины: руководителю епархии из Винницкой области объявили новые подозрения / 9 фотографий

Священнослужителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины), ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя) и ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины) УК Украины.

В начале ноября этому же митрополиту было вручено подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Спецслужбы сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.