Митрополит УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение за разжигание религиозной розни

Ноябрь, 07 в 11:46

Управляющему одной из епархий УПЦ Московского патриархата в Винницкой области сотрудники СБУ вручили подозрение в разжигании религиозной розни.

Согласно выводам экспертизы, митрополит делал это специально – на его личном сайте были размещены соответствующие материалы.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

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Наказание по этой статье – штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, проводится экспертиза по другим фактам деятельности священнослужителя.