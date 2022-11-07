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Митрополит УПЦ МП в Винницкой области получил подозрение за разжигание религиозной розни

Валентина Летяк, редактор ленты
Митрополит УПЦ МП на Вінниччині отримав підозру
Фото: СБУ

Управляющему одной из епархий УПЦ Московского патриархата в Винницкой области сотрудники СБУ вручили подозрение в разжигании религиозной розни.

Согласно выводам экспертизы, митрополит делал это специально – на его личном сайте были размещены соответствующие материалы.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

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Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, проводится экспертиза по другим фактам деятельности священнослужителя.

Митрополит УПЦ МП на Вінниччині отримав підозру

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Источник: СБУ
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