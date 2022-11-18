Листопад, 18 в 21:14

Служба безпеки України викрила нові факти підривної проросійської діяльності керівника однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.

За даними спецслужб, очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Священнослужитель у своїх “агітках” закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону України.

Зараз дивляться

– Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії, – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки ініціювала незалежну експертизу діяльність очільника єпархії, яка підтвердила її незаконність та те, що вона суперечить державній безпеці України.

Закликав до захоплення України: очільнику єпархії з Вінниччини оголосили нові підозри / 9 фотографий

Священнослужителю повідомлено про підозру за ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України), ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу) та ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) КК України.

На початку листопада цьому ж митрополиту була вручена підозра за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

Спецслужби повідомили, що наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.