Октябрь, 31 в 16:03

Руководители и некоторые представители Кировоградской епархии УПЦ Московского патриархата распространяли среди верующих антиукраинские материалы, изготовленные в РФ, и разжигали религиозную рознь.

Сотрудники СБУ провели обыски в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также дома у так называемых священнослужителей, где изъяты вещественные доказательства.

Также правоохранители нашли переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом.

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Все это содержит признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями УКУ: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По данным следствия, материалы, в которых оправдывались аннексия Крыма и полномасштабное вторжение РФ в Украину, активно распространялись среди священнослужителей и верующих.

Все изъятые материалы отправлены на экспертизу.

С 24 февраля СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, в которых проходят 33 подозреваемых, занимавшихся сбором разведданных для российских спецслужб, или же корректирующих огонь врага по городам Украины.