Листопад, 19 в 15:31

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з офіційним візитом до Києва.

Відповідне відео зустрічі з очільником британського уряду оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський наголосив, що із перших днів повномасштабної війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками.

Також глава держави повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі він обговорив з Ріші Сунаком найважливіші питання як для обох країн, так і для глобальної безпеки.

Нагадаємо, 25 жовтня Ріші Сунак офіційно став новим прем’єр-міністром Британії. У той же день президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єром та запросив його відвідати Київ.

Ріші Сунак пообіцяв, що Україна стане його першою країною, куди він, в разі обрання главою британського уряду, приїде. Однак першою країною став Єгипет, куди він поїхав на кліматичну конференцію ООН, яка стартувала 6 листопада.

Британський прем’єр підтримує нашу країну у боротьбі з російським агресором. Так, виступаючи на першому засіданні саміту G20 на Балі, Ріші Сунак заявив, що Росія повинна забратися з України та припинити цю варварську війну.