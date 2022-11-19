Первый поезд на Херсон и удары РФ по Запорожью: что происходит на 269-й день войны (онлайн)

Количество погибших в Вольнянске Запорожской области, который россияне обстреляли ракетами С-300, возросло до 10 человек.

Украинские эксперты начали работу на месте падения ракеты в польском Пшеводуве. Пока окончательно не известно, чья это была ракета — России или Украины.

В МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России покинуть Запорожскую атомную станцию.

Швеция, которая расследует повреждение газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2, заявила, что инцидент был диверсией. На месте обнаружили следы взрывчатых веществ.

Из Киева отправился первый поезд на Херсон. 200 человек смогли приобрести “билеты до победы”.

Евросоюз заморозил в общей сложности почти €70 млрд российских активов.

Австралийский магнат основал фонд на $25 млрд для восстановления Украины.