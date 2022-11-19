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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Первый поезд на Херсон и удары РФ по Запорожью: что происходит на 269-й день войны (онлайн)

Первый поезд на Херсон и удары РФ по Запорожью: что происходит на 269-й день войны (онлайн)

Количество погибших в Вольнянске Запорожской области, который россияне обстреляли ракетами С-300, возросло до 10 человек.

Украинские эксперты начали работу на месте падения ракеты в польском Пшеводуве. Пока окончательно не известно, чья это была ракета — России или Украины.

В МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России покинуть Запорожскую атомную станцию.

Швеция, которая расследует повреждение газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2, заявила, что инцидент был диверсией. На месте обнаружили следы взрывчатых веществ.

Из Киева отправился первый поезд на Херсон. 200 человек смогли приобрести “билеты до победы”.

Евросоюз заморозил в общей сложности почти €70 млрд российских активов.

Австралийский магнат основал фонд на $25 млрд для восстановления Украины.

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00:30 - 19 ноября

Российские военные расстреляли всю семью на оккупированной территории Запорожской области. Оккупанты лишили жизни отца и мать, а также их двух несовершеннолетних сыновей.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, трагедия произошла в поселке городского типа Камыш-Заря Пологовского района в ночь с 17 на 18 ноября.

– Эту семью российские подонки расстреляли в оккупированной части Запорожской области. Установлено, что погибшими являются Дармобед Александр, Дармобед Наталья, их сыновья Владислав и Кирилл, — отмечает он.

По неподтвержденной информации, рядом с семьей поселились боевики “ДНР” и кадыровцы. Предварительно, оккупанты приставали к женщине, а ее муж попытался за нее вступиться, поэтому военные РФ его расстреляли.

После этого россияне убили женщину вместе с детьми. Сейчас улица, где произошла трагедия, полностью заполнена российскими войсками.

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