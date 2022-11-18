Погиб местный житель: РФ обстреливает Херсон, Чернобаевку и Антоновку
Российские оккупанты обстреливают правый берег Днепра реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.
По информации Оперативного командования Юг, сейчас захватчики держат под огневым поражением Херсон, Чернобаевку и Антоновку.
Во время одного из обстрелов областного центра от осколочных ран погиб местный житель.
Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.
Обстрелы Марганецкой общины Днепропетровской области из РСЗО обошлись без пострадавших.
По состоянию на 18 ноября россияне продолжают обустраивать оборонительные сооружения и рубежи, а также передислоцируют подразделения во избежание огневых поражений с правого берега.
Из-за удаленности мест попадания осложнено подведение итогов потерь вражеского войска.
Пока известно, что ВСУ ликвидировали радиолокационную станцию в районе Новой Каховки и боевую бронированную машину в районе Голой Пристани.
Остальные потери армии РФ нуждаются в разведке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: Валентин Резниченко