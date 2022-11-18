Ноябрь, 18 в 6:52

Российские оккупанты обстреливают правый берег Днепра реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.

По информации Оперативного командования Юг, сейчас захватчики держат под огневым поражением Херсон, Чернобаевку и Антоновку.

Во время одного из обстрелов областного центра от осколочных ран погиб местный житель.

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Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.

Обстрелы Марганецкой общины Днепропетровской области из РСЗО обошлись без пострадавших.

По состоянию на 18 ноября россияне продолжают обустраивать оборонительные сооружения и рубежи, а также передислоцируют подразделения во избежание огневых поражений с правого берега.

Из-за удаленности мест попадания осложнено подведение итогов потерь вражеского войска.

Пока известно, что ВСУ ликвидировали радиолокационную станцию ​​в районе Новой Каховки и боевую бронированную машину в районе Голой Пристани.

Остальные потери армии РФ нуждаются в разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 268-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Валентин Резниченко