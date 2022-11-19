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Факти / Україна

Стовп чорного диму: у Херсоні пролунали вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

Херсонські пабліки повідомляють про вибухи у місті.

На кадрах видно, як вгору підіймається стовп чорного диму.

Зараз дивляться

Поки що офіційної інформації щодо вибухів у місті не надходило.

Крім того, у соціальних мереж пишуть, що у Херсоні після вибуху сталася дуже сильна пожежа.

Водночас заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що на Херсонщині, в Білозерці, росіяни обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. В результаті чого було поранено 5 людей.

Нагадаємо, що 18 листопада російські окупанти обстріляли правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Під вогневим ураженням опинились Херсон, Чорнобаївка та Антонівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 269-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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