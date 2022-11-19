Листопад, 19 в 17:15

Херсонські пабліки повідомляють про вибухи у місті.

На кадрах видно, як вгору підіймається стовп чорного диму.

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Поки що офіційної інформації щодо вибухів у місті не надходило.

Крім того, у соціальних мереж пишуть, що у Херсоні після вибуху сталася дуже сильна пожежа.

Водночас заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що на Херсонщині, в Білозерці, росіяни обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. В результаті чого було поранено 5 людей.

Нагадаємо, що 18 листопада російські окупанти обстріляли правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Під вогневим ураженням опинились Херсон, Чорнобаївка та Антонівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 269-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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