ЗСУ можуть повернути Крим до кінця грудня: коли закінчиться війна в Україні
Повномасштабна війна Росії проти України закінчиться до весни. Такий прогноз озвучив заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов.
На його думку, Збройні сили України можуть повернутися в Крим до кінця грудня.
Володимир Гаврилов назвав низькою ймовірність ядерної атаки з боку Росії. За його словами, вона не є загрозою, яка зупинить українські Сили оборони від звільнення усіх територій.
Також генерал-майор додав, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли окупанти залишать всі захоплені території.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський прокоментував завершення війни в Україні, зазначивши, що розтягувати її – не в наших інтересах.
За його словами, військово-політичне керівництво обирає те, як саме буде завершена війна, проте не може обирати часові межі.
Зі свого боку колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес раніше заявив, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня, після чого розпочнеться деокупація Криму.