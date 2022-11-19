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Факти / Україна

ЗСУ можуть повернути Крим до кінця грудня: коли закінчиться війна в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ можуть повернути Крим до кінця грудня: коли закінчиться війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна Росії проти України закінчиться до весни. Такий прогноз озвучив заступник міністра оборони, генерал-майор запасу Володимир Гаврилов.

На його думку, Збройні сили України можуть повернутися в Крим до кінця грудня.

Володимир Гаврилов назвав низькою ймовірність ядерної атаки з боку Росії. За його словами, вона не є загрозою, яка зупинить українські Сили оборони від звільнення усіх територій.

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Також генерал-майор додав, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли окупанти залишать всі захоплені території.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський прокоментував завершення війни в Україні, зазначивши, що розтягувати її – не в наших інтересах.

За його словами, військово-політичне керівництво обирає те, як саме буде завершена війна, проте не може обирати часові межі.

Зі свого боку колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес раніше заявив, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня, після чого розпочнеться деокупація Криму.

Джерело: Sky News
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