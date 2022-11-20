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Факты / Україна

На это пойдут месяцы: Игнат о возможности производства иранских БПЛА в России

Валентина Чорна, редактор ленты
На это пойдут месяцы: Игнат о возможности производства иранских БПЛА в России

России понадобятся месяцы, чтобы развернуть производство иранских ударных БПЛА на территории своей страны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Иран хочет избежать санкционного давления, передав России производство беспилотников.

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– Все зависит от многих факторов, в частности от желания стран развернуть производство. Понятно, что речь идет не о неделях, а о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. Россия и сама сегодня производит беспилотники в достаточном количестве, линейка у них развита. Есть и ударные, разведывательные БПЛА. Понятно, что Иран хочет просто избежать санкционного давления, передав России эти мопеды, — сказал Игнат.

Также Игнат отметил, что на данный момент нет точной информации о передаче России иранских ракет.

– Будем надеяться, что террорист не получит этих ракет, и это несколько облегчит нашествия. Но Воздушные силы будут готовиться к любым вызовам, – добавил он.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на территории страны-агрессора.

Российские и иранские официальные лица завершили соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проєктов и ключевых компонентов.

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