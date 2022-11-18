Ноябрь, 18 в 20:07

В войне против Украины Россия имеет только ресурсы из числа мобилизованных россиян, которые не готовы к реальным боевым действиям, а также помощь со стороны Ирана, который поставляет им военную поддержку.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Его спросили, будет ли России сложно завести снаряжение для мобилизованных россиян зимой, учитывая проблемы с логистикой и нежелание умирать рядовых граждан РФ.

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— У них есть только один ресурс с точки зрения войны. Даже два. Это — мобилизованные, которые не подготовлены, но их очень много. Это же лагерь. В лагере ты не спрашиваешь у человека, хочет ли он воевать, умирать или нет. Ты его отправляешь на фронт, он погибает, — говорит Подоляк.

В то же время другой ресурс России это Иран, который поддерживает военно-промышленные комплексы РФ. Советник руководителя ОПУ уверен, что сейчас Ирану уже невыгодно поддерживать Кремль.

— Для Ирана невыгодно. Он видит, что Россия проигрывает. То есть не меняется ничего в отношении России. Россия не может перехватить даже ситуативно инициативу на поле боя. Россия не может перехватить информационную инициативу глобально, — считает Михаил Подоляк.

Он напомнил, что на этот день остаются страны, которые занимают нейтральную позицию относительно российско-украинской войны. Это связано с тем, что Россия пытается поддерживать нейтралитет этих государств агентурными влияниями и дешевыми российскими энергоресурсами.

— С другой — Россия имеет определенные агентурные влияния на некоторые регионы. Они там создавались 10 — 20 — 30 лет, или даже еще в советское время. Поэтому Россия постепенно идет к фундаментальному понятию, как настоящий исторический изгой. Поэтому вкладываться в эту страну даже для Ирана стратегически не выгодно, — отметил он.

Михаил Подоляк уверен, что Тегерану после проигрыша России будет необходимо искать новых партнеров.

Ранее глава Службы безопасности Британии MI5 Кен МакКаллум заявил, что способности России шпионить в Европе был нанесен самый значительный стратегический удар в новейшей истории после скоординированного выдворения дипломатов из-за российского вторжения в Украину.