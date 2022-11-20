Листопад, 20 в 20:06

Росії знадобляться місяці, щоб розгорнути виробництво іранських ударних БПЛА на території своєї країни.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Іран хоче уникнути санкційного тиску, передавши Росії виробництво безпілотників.

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– Все залежить від багатьох факторів, зокрема від бажання країн розгорнути виробництво. Зрозуміло, що мова йде не про тижні, а про місяці. Це не буде швидко, це потребує часу. Росія й сама сьогодні виробляє безпілотники у достатній кількості, лінійка у них розвинута. Є й ударні, розвідувальні БПЛА. Зрозуміло, що Іран хоче просто уникнути санкційного тиску, передавши Росії, ці мопеди, – сказав Ігнат.

Також Ігнат зазначив, що наразі немає точної інформації про передачу Росії іранських ракет.

– Будемо сподіватися, що терорист не отримає цих ракет, і це дещо полегшить навали. Але Повітряні сили будуть готуватися до будь-яких викликів, – додав він.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Росія уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на території країни-агресора.

Російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проєктів та ключових компонентів.