Ноябрь, 20 в 9:31

Российскому командованию удалось относительно хорошо организовать отступление из Херсона, чего не наблюдалось во время предыдущих побегов оккупантов с захваченных территорий почти за девять месяцев полномасштабной войны.

– Потери транспортных средств РФ во время отступления, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

По данным оборонного ведомства, значительную часть оставшейся техники россияне уничтожили, чтобы она не досталась Вооруженным силам Украины.

Такой “относительный успех РФ” в разведке Минобороны Великобритании частично могут объяснить разве что более эффективным оперативным командованием генерала Сергея Суровикина.

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Однако, констатируют британские разведчики, у российских сил все еще нет согласованности из-за несовершенного руководства младшего и среднего уровня и культуры прикрытия.

Так, по данным британской разведки, недавно две роты армии РФ сбежали после убийства их командира, а другие офицеры, вероятно, соврали, пытаясь скрыть инцидент.

Напомним, что в сентябре российские оккупанты так быстро убегали из-за успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области, что оставили целые арсеналы боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР