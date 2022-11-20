Тікали більш організовано, ніж раніше – розвідка Британії про відступ РФ із Херсону

Листопад, 20 в 9:31

Російському командуванню вдалося відносно добре організувати відступ із Херсону, чого не спостерігалось під час попередніх втеч окупантів із захоплених територій за майже дев’ять місяців повномасштабної війни.

– Втрати транспортних засобів РФ під час відступу, імовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За даними оборонного відомства, значну частину техніки, що залишилася, росіяни знищили, щоб вона не дісталася Збройним силам України.

Такий “відносний успіх РФ” у розвідці Міноборони Великої Британії частково можуть пояснити хіба більш ефективним оперативним командуванням генерала Сергія Суровікіна.

Зараз дивляться

Однак, констатують британські розвідники, російські сили все ще не мають узгодженості через недосконале керівництво молодшого та середнього рівня та культуру прикриття.

Так, за даними британської розвідки, нещодавно дві роти армії РФ втекли після вбивства їхнього командира, а інші офіцери, імовірно, збрехали, намагаючись приховати інцидент.

Нагадаємо, що у вересні російські окупанти так швидко тікали через успішний контрнаступ Збройних сил України в Харківській області, що залишали цілі арсенали боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР