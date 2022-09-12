Сентябрь, 12 в 13:00

Служба безопасности Украины обнародовала фото из недавно освобожденного города Изюм (Харьковская область).

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, оккупанты, убегая во время успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, оставили в городе целые арсеналы боеприпасов.

Спецслужба также показала фото оружия, брошенного оккупантами во время бегства из Изюма. В СБУ уточнили, что теперь все трофейное вооружение и боеприпасы будут использованы против врага.

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– Российские оккупанты под давлением украинских воинов убегают так, что оставляют после себя целые арсеналы боеприпасов. Мы знаем, что с ними делать, и обязательно используем по назначению против врага. Ждите новых новостей – мы идем дальше! – подчеркнули в СБУ.

Оккупанты, убегая, покинули арсеналы боеприпасов – фото СБУ из Изюма / 4 фотографии

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Мощное контрнаступление Вооруженных сил Украины началось в начале прошлой недели. Как отмечают американские аналитики, наше государство перехитрило РФ разговорами о контрнаступлении в Херсонской области.

В Харьковской области украинские военные нанесли большое оперативное поражение РФ, отвоевав почти весь регион. О том, что ВСУ входят в Изюм, стало известно 10 сентября.

По состоянию на 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что до выхода на государственную границу остается 50 км. Кое-где украинские бойцы уже дошли до госграницы.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, контрнаступление ВСУ на Востоке прошло гораздо лучше, чем ожидалось. Но сохраняется риск того, что войска РФ попытаются снова захватить утраченные позиции. Теперь украинским военным нужно закрепиться на освобожденных территориях.