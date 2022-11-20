В Херсоне прогремели взрывы — СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В СМИ сообщают о взрывах в освобожденном Херсоне.
Где именно прозвучали взрывы и о последствиях не сообщается.
Пока что официальной информации не поступало.
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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные ударили по Херсону, в результате чего в городе пострадала многоэтажка. От “прилета” в доме повылетали окна.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.