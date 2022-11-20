Листопад, 20 в 20:52

У ЗМІ повідомляють про вибухи у звільненому Херсоні.

Де саме пролунали вибухи та про наслідки не повідомляється.

Поки що офіційної інформації не надходило.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські військові вдарили по деокупованому Херсону, внаслідок чого у місті пошкоджена багатоповерхівка. Від прильоту у будинку повилітали вікна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.