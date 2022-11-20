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Факти / Україна

У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

У ЗМІ повідомляють про вибухи у звільненому Херсоні.

Де саме пролунали вибухи та про наслідки не повідомляється.

Поки що офіційної інформації не надходило.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські військові вдарили по деокупованому Херсону, внаслідок чого у місті пошкоджена багатоповерхівка. Від прильоту у будинку повилітали вікна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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