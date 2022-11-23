На відновлення енергоструктури після обстрілів: ЄБРР та Нідерланди виділять Україні €372 млн
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ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго €372 млн на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб’єктів.
Про це йдеться у заяві ЄБРР.
З них €300 млн кредиту українській компанії виділить Банк, ще €72 млн у якості гранту нададуть Нідерланди. Кошти виділені в межах фінансового пакету в розмірі €3 млрд, які ЄБРР надасть протягом 2022-23 років.
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– Завдяки цьому фінансуванню ми допоможемо Укренерго здійснювати швидкий аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач. Це забезпечить безперервне надання життєво важливих послуг з передачі електроенергії протягом опалювального сезону для українських домівок та підприємств, – сказала президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.