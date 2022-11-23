На відновлення енергоструктури після обстрілів: ЄБРР та Нідерланди виділять Україні €372 млн

Листопад, 23 в 21:03

ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго €372 млн на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб’єктів.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

З них €300 млн кредиту українській компанії виділить Банк, ще €72 млн у якості гранту нададуть Нідерланди. Кошти виділені в межах фінансового пакету в розмірі €3 млрд, які ЄБРР надасть протягом 2022-23 років.

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