Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за массированного обстрела РФ: выступит Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
радбез оон
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение постпреду при ООН созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ 23 ноября.

— Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совбеза ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры — это терроризм, и Украина и в дальнейшем будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления, — написал глава государства в Twitter.

Выступление президента будет посвящено последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.

Читайте
Люди без света, воды и связи: куда ударили ракеты РФ 23 ноября

Заседание должно начаться в 16:00 по местному времени в Нью-Йорке (в 23:00 по Киеву).

Сейчас смотрят

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка