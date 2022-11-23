Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за массированного обстрела РФ: выступит Зеленский

Ноябрь, 23 в 20:27

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение постпреду при ООН созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за ракетных ударов РФ 23 ноября.

— Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве Совбеза ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры — это терроризм, и Украина и в дальнейшем будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления, — написал глава государства в Twitter.

Выступление президента будет посвящено последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.

Заседание должно начаться в 16:00 по местному времени в Нью-Йорке (в 23:00 по Киеву).