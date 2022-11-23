Ноябрь, 23 в 18:19

Российская армия совершила массированный ракетный обстрел на всей территории Украины. Из-за атак российских захватчиков обесточено большинство областей, почти вся Украина осталась без света и водоснабжения.

Все атомные электростанции, большая часть ТЭС и ГЭС Украины были частично обесточены из-за сегодняшних обстрелов, сообщает Минэнерго.

В частности, энергоблоки Южноукраинской, Ровенской, Хмельницкой и Запорожской АЭС полностью отключены, сообщает Энергоатом.

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Ракетный обстрел Украины — что известно

В Киевской области зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Продолжаются экстренные отключения электроэнергии, водоснабжение приостановлено по всему городу.

Известно о трех погибших, среди которых 17-летняя девушка, еще 11 киевлян ранены, отмечает мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, на Киев летела 31 вражеская ракета, а силам противовоздушной обороны удалось сбить 21 цель.

В результате обстрела Киева изменили график работы общественного транспорта, отмечают в КГВА. Из-за повреждения энергосистемы поезда метро будут курсировать с интервалом около 10 минут. Этот график будет работать до стабилизации ситуации со светом.

Во Львовской области есть два ракетных удара по электроподстанции, в результате чего регион полностью обесточен, возможны перебои с водоснабжением.

В Черкасской области обесточена значительная часть городов и сел. Использованы специальные графики аварийных отключений электроэнергии, сообщают местные жители.

В Одесской области украинцы пока остаются без света и водоснабжения. Из-за ракетных ударов по объектам энергоструктуры в городе остановился электротранспорт, а также не работает телефонная линия 101.

В Харьковской области остановилась работа метро и электротранспорта, а город Харьков полностью обесточен.

В Николаевской области из-за понижения частоты в сети аварийное отключение по региону. Остановлена ​​работа энергоблоков Южноукраинской атомной электростанции. Поэтапно включают критическую инфраструктуру, отмечает глава ОВА Виталий Ким.

В Кировоградской области зафиксированы прилеты по энергетическому объекту, в результате чего люди остались без электроснабжения.

В Черниговской области произошло обесточивание из-за прицельных ракетных ударов российской армии по объектам энергетики.

В Полтавской области зафиксирован прилет в Кременчугском районе. Однако пока еще неизвестно, какие там последствия.

В Днепропетровской области, и без того постоянно страдающей от ударов оккупантов, введены аварийные отключения, есть перебои с водоснабжением.

В Житомирской области в результате ракетных попаданий поврежден объект критической инфраструктуры.

В Хмельницкой области не работает АЭС, а на территории региона люди остаются без электроснабжения после ракетных ударов.

В Ровенской области похожая ситуация – украинцы без света после ракетных ударов, а на АЭС продолжается аварийная остановка энергоблоков.