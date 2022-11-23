Радбез ООН проведе екстрене засідання через масований обстріл РФ: виступить Зеленський

Листопад, 23 в 20:27

Президент України Володимир Зеленський дав доручення постпреду при ООН скликати термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари РФ 23 листопада.

– Доручив послу України в ООН звернутися з запитом про невідкладне скликання Ради безпеки ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Вбивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й надалі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини, – написав голова держави у Twitter.

Виступ президента буде присвячений останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

Засідання повинно початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).