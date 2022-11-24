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Факты / Україна

10 убитых и 55 травмированных: что известно о массированном обстреле Украины 23 ноября

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

Российские военные убили десять человек и травмировали еще 55 во время массированного обстрела Украины 23 ноября.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.

По его словам, всего россияне обстреляли ракетами и артиллерией восемь областей Украины и Киев.

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В частности, от ударов РФ пострадали:

  • Донецкая область,
  • Запорожская область,
  • Киевская область,
  • Кировоградская область,
  • Львовская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Винницкая область.

Больше всего нанесено ударов по Киеву и Киевской области.

Били оккупанты, в частности, по объектам энергетики и жилым домам.

Всего, по словам Александра Хорунжого, оккупанты повредили 36 объектов.

Ситуация с энергоснабжением, по данным Укрэнерго, остается критической.

В настоящее время продолжаются работы по подключению электроподстанций во всех областях страны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Воздушное командование Восток

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