10 вбитих та 55 травмованих: що відомо про масований обстріл України 23 листопада

Листопад, 24 в 14:41

Російські військові вбили десятьох людей та травмували ще 55 під час масованого обстрілу України 23 листопада.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий.

За його словами, загалом росіяни обстріляли ракетами та артилерією вісім областей України та місто Київ.

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Зокрема, від ударів РФ постраждали:

Донецька область,

Запорізька область,

Київська область,

Кіровоградська область,

Львівська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Вінницька область.

Найбільше завдано ударів по Києву та Київській області.

Гатили окупанти, зокрема, по об’єктах енергетики та житлових будинках.

Загалом, за словами Олександра Хорунжого, окупанти пошкодили 36 об’єктів.

Ситуація з енергопостачанням, за даними Укренерго, залишається критичною.

Нині тривають роботи з підключення електропідстанцій у всіх областях країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Повітряне командування Схід