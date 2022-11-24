Ноябрь, 24 в 13:35

24 ноября в Киеве продолжается ликвидация последствий массовой ракетной атаки РФ.

Обновлено в 13:35. Факты ICTV собрали все, что известно на данный момент о том, когда в столице удастся восстановить свет, воду и связь.

Электричество

Приблизительно 60% столицы пока остается без электричества.

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– Появление света зависит от восстановления баланса в энергосистеме Украины, поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы, – сказал в эфире общенационального телемарафона мэр Киева Виталий Кличко.

Водоснабжение

Во всех районах столицы восстановлено водоснабжение, поскольку Киевводоканалу удалось стабилизировать электроснабжение на одном из ключевых объектов.

До сих пор снижено давление в Святошинском, Соломенском, частично Оболонском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Поэтому жители последних этажей многоэтажек еще некоторое время могут испытывать неудобство.

Однако, говорит Виталий Кличко, со временем коммунальщики смогут обеспечить достаточную мощность для восстановления водоснабжения во всем городе.

Транспорт

В Киеве начинают курсировать трамваи, которых еще утром для экономии электроэнергии заменяли автобусы.

В настоящее время трамваи курсируют по таким маршрутам:

Михайловская Борщаговка – Гната Юры – Ромена Роллана (перевозки до ул. Старовокзальной обеспечиваются временно автобусами),

просп. Отрадный – Контрактовая площадь (№ 14),

просп. Отрадный – ул. Старовокзальная (№ 15),

пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная (№ 18),

пл. Дарницкая – Позняки, Красный Хутор, Рембаза (№№ 8, 22, 29),

бул. Перова, Троещина (№22, 28, 35).

Днем 24 ноября удалось сократить интервалы движения поездов метро, ​​что еще утром составляли ориентировочно 10 минут.

Связь и интернет

Специалисты работают над восстановлением связи и интернета после вчерашнего массированного обстрела.

Мэр столицы надеется, что уже к концу дня удастся вернуться к ситуации, которая была перед последними ракетными ударами.

Где снять наличные

В тех районах Киева, где не работают банкоматы, наличные можно снять в дежурных отделениях Приватбанка, что работают с помощью генераторов и Starlink,

ул. Владимира Сосюры, 5,

ул. Ковпака, 29,

ул. Бориспольская, 9,

ул. Мечникова, 10/2,

просп. Победы, 65,

просп. Победы, 27а,

просп. Владимира Маяковского, 26,

просп. Лесной, 23,

ул. Героев Днепра, 21

Где можно зарядить телефон и согреться

Отметим, что днем 23 ноября россияне выпустили по зданиям и энергетической инфраструктуре Киева, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей 67 крылатых ракет и около 10 ударных беспилотников Ланцет.

51 ракету и пять БПЛА Силы обороны Украины сбили.

Столицу оккупанты атаковали 30 ракетами. 20 из них украинские военные ликвидировали.