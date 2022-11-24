Ракетні удари РФ: коли в Києві з’явиться світло, вода та зв’язок

Листопад, 24 в 13:35

24 листопада в Києві триває ліквідація наслідків вчорашньої масованої ракетної атаки РФ.

Оновлено о 13:35. Факти ICTV зібрали все, що відомо на цей час про те, коли в столиці вдасться відновити світло, воду та зв’язок.

Електрика

Орієнтовно 60% столиці поки залишається без електрики.

Зараз дивляться

– Поява світла залежить від відновлення балансу в енергосистемі України, оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми, – сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону міський голова Києва Віталій Кличко.

Водопостачання

У всіх районах столиці відновлено водопостачання, оскільки Київводоканалу вдалося стабілізувати електропостачання на одному із ключових об’єктів.

Досі знижений тиск у Святошинському, Солом’янському, частково Оболонському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

Через це мешканці останніх поверхів багатоповерхівок ще певний час можуть відчувати незручність.

Однак, говорить Віталій Кличко, із часом комунальники зможуть забезпечити достатню потужність, щоб водопостачання було у всьому місті.

Транспорт

У Києві починають курсувати трамваї, яких ще вранці задля економії електроенергії заміняли автобуси.

Нині трамваї курсують такими маршрутами:

Михайлівська Борщагівка – Гната Юри – Ромена Роллана (перевезення до вул. Старовокзальної забезпечуються тимчасово автобусами),

просп. Відрадний – Контрактова площа (№ 14),

просп. Відрадний– вул. Старовокзальна (№ 15),

пл. Контрактова – вул. Старовокзальна (№ 18),

пл. Дарницька – Позняки, Червоний Хутір, Рембаза (№№ 8, 22, 29),

бул. Перова, Троєщина (№ 22, 28, 35).

Удень 24 листопада вдалося скоротити інтервали руху поїздів метро, які ще вранці становили орієнтовно 10 хвилин.

Зв’язок та інтернет

Фахівці працюють над відновленням зв’язку та інтернету після вчорашнього масованого обстрілу.

Мер столиці сподівається, що вже до кінця дня вдасться повернутися до ситуації, яка була перед останніми ракетними ударами.

Де зняти готівку

У тих районах Києва, де не працюють банкомати, готівку можна зняти у чергових відділеннях Приватбанк, які працюють за допомогою генераторів і Starlink

вул. Володимира Сосюри, 5,

вул. Ковпака, 29,

вул. Бориспiльська, 9,

вул. Мечнiкова, 10/2,

просп. Перемоги, 65,

просп. Перемоги, 27а,

просп. Володимира Маяковського, 26,

просп. Лiсовий, 23,

вул. Героїв Днiпра, 21.

Зауважимо, що вдень 23 листопада росіяни випустили по будівлях та енергетичній інфраструктурі Києва, Київської, Вінницької, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Харківської та Донецької областей 67 крилатих ракет та близько 10 ударних безпілотників Ланцет.

51 ракету та п’ять БПЛА Сили оборони України збили.

Столицю окупанти атакували 30 ракетами. 20 із них українські військові ліквідували.