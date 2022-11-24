Ноябрь, 24 в 19:57

Крупнейшие мировые производители оружия начали наращивать производство ракетных установок, танков и боеприпасов, поскольку отрасль переключается на удовлетворение спроса, который, как ожидают руководители компаний, будет устойчивым, что вызванно российско-украинской войной.

Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Наращивание производства происходит в основном в Европе, где ряд производителей оружия привык к более скромному спросу на свою продукцию в мирное время и теперь пытается увеличить мощности, чтобы удовлетворить ожидаемый наплыв заказов.

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Rheinmetall, один из крупнейших европейских производителей оружия и боеприпасов, на прошлой неделе согласился купить испанского конкурента, чтобы укрепить свои мощности по производству боеприпасов. Главный исполнительный директор компании заявил, что ожидает новых крупных контрактов в следующем году.

— Вы должны принять предпринимательское решение. Заказчики будут отдавать контракты тем компаниям, у которых есть мощности, — сказал главный исполнительный директор Армин Паппергер.

Стремление к увеличению производства происходит как в США, так и в Азии. Пентагон выделил Украине более $17 млрд на закупку оружия и услуг, большая часть которых взята из существующих запасов. Он также заключил около $3,4 млрд. новых контрактов для пополнения запасов внутри страны и у союзников.

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Как в Европе, так и в США, растущий спрос совпал с перебоями в цепочке поставок и нехваткой рабочих и комплектующих. Некоторые из наиболее востребованных видов оружия, например, зенитные ракеты Stinger, стреляющие с плеча, были практически сняты с производства, что заставило компании быстро искать обходные пути.

Raytheon Technologies Corp. утилизировала старые Stinger и вернула пенсионеров, чтобы увеличить производство, которое замедлилось до минимума. США не заказывали эти ракеты с 2008 года.

Компания L3Harris Technologies Inc., заказавшая оборудование, предназначенное для Украины, на сумму $200 млн, заявила, что она извлекает компьютерные чипы из старых радиоприемников, чтобы сделать новые средства связи и не пропустить ни одной цели доставки, связанной с Украиной.

Lockheed Martin Corp. удваивает выпуск противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, и увеличивает выпуск ракетных установок Himars и ракет GMLRS на 60%.

Тем временем в Азии Южная Корея планирует продать артиллерийские снаряды, предназначенные для украинских войск, в рамках конфиденциальной оружейной сделки между Сеулом и Вашингтоном, пишет газета The Wall Street Journal.

— Оборонные бюджеты в Европе, которые сокращались на протяжении десятилетий, постепенно увеличиваются после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Вторжение Москвы в Украину в феврале обеспечило более непосредственный толчок. С 1 января акции Rheinmetall выросли на 115%, а акции Saab и британской BAE Systems PLC — на 30% и 44% соответственно, — отмечает издание.

В США производители уже давно поставляют оборудование на экспорт и для наземных войн по всему миру, но российско-украинская война дала их акциям меньший прирост. Акции Lockheed выросли на 36% с начала года. Акции General Dynamics выросли на 22%, а Raytheon — на 12%.

Производители призывают правительства оформить новые контракты, чтобы поддержать их усилия по наращиванию производства. Европейская оборонная компания KMW+Nexter Defense Systems NV, специалист по боеприпасам и производитель военных транспортных средств и другого оборудования, все еще ждет, когда эти контракты материализуются, чтобы увеличить свои собственные операции.

— С увеличением количества заказов KNDS сможет адаптировать свои производственные мощности. Но, основываясь только на речах и заявлениях, мы не можем этого сделать, — сказал исполнительный директор Франк Хаун.

Компания Saab уже расширяла свои производственные мощности в последние годы на фоне повышенной напряженности в отношениях с Россией, сказал генеральный директор Микаэль Йоханссон. В дополнение к тому, что для поддержки этого роста компания наняла 500 новых сотрудников по всему миру и инвестирует в новые производственные технологии для повышения эффективности.

По словам Йоханссона, компания может еще больше повысить производительность, увеличив количество смен для своих цеховых рабочих.

Немецкая компания Rheinmetall, расположенная в Дюссельдорфе, удвоила годовой объем производства боеприпасов для танков с примерно 70 тыс. до 140 тысяч в год, по словам Паппергера, ее генерального директора.

В этом году компания производит 110 тыс. единиц других артиллерийских боеприпасов по сравнению с 70 тыс. в прошлом году. Компания удвоила свои мощности по производству минометных боеприпасов.

Паппергер говорит, что компания увеличила потенциальный объем производства среднекалиберных патронов до 2,2 миллиона в год с 1,2 миллиона, а также увеличила производственные мощности для своих военных грузовиков с 2,5 тыс. до 4 тыс.

На прошлой неделе компания Rheinmetall заявила, что достигла соглашения с американской частной инвестиционной компанией Rhone Group о покупке испанского конкурента Expal Systems SA за 1,2 миллиарда евро, в рамках сделки, призванной быстро увеличить существующее производство по целому ряду типов боеприпасов и получить доступ к незадействованным заводским мощностям.