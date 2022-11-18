Украина будет производить тяжелое вооружение и технику минимум с шестью странами НАТО
Украинский государственный концерн Укроборонпром будет производить тяжелое вооружение и технику совместно со странами-членами НАТО. Речь идет о минимум шести государствах.
Как проинформировали в пресс-службе концерна, среди стран, с которыми будет сотрудничать Украина – Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько государств, соглашения с которыми не предусматривают разглашение данных.
– Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Укроборонпром будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами, — подчеркивается в сообщении.
В рамках сотрудничества будут созданы совместные оборонные предприятия, построены линии производства боеприпасов замкнутого цикла, буду производится бронированная техника и реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Кроме того, концерн и страны НАТО разрабатывают новые высокотехнологичные образцы вооружения как на имеющихся мощностях, так и на недавно созданных в безопасных местах.
Более подробно в Укроборонпроме рассказали о соглашении с Чехией, достигнутом благодаря договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и чешским премьером Петром Фиалой. Оно предполагает создание совместного оборонного кластера. Речь идет о:
- производстве военной техники;
- увеличении объемов производства боеприпасов разных калибров;
- строительстве сервисных хабов для ремонта и обслуживания военной техники и вооружения;
- сотрудничестве в сфере высоких технологий, создании совместных научно-исследовательских центров.
Украина и Чехия планируют привлекать как собственные оборонные предприятия, так и международных финансовых доноров.
Укроборонпром будет сотрудничать с Министерством иностранных дел Украины по привлечению новых иностранных партнеров к развитию оборонно-промышленного комплекса нашего государства.
В данный момент концерн уже наладил производство мин калибра 120-мм, боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров.
– Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров, — говорится в сообщении.
Изготовленные боеприпасы снизят зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы. У западных партнеров, в частности, иссякают запасы снарядов и мин советских калибров.
Параллельно осуществляется реформа Укроборонпрома, который хотят превратить в современную высокотехнологичную оборонную компанию.
Недавно министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Укроборонпром наладил производство артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, чтобы увеличить количество боеприпасов, которые направят на нужды ВСУ.