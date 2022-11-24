Ноябрь, 24 в 18:33

Оккупанты усилили контрдиверсионные мероприятия и обыски у местных жителей Херсонщины из-за успешных ударов украинских военных по позициям врага.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ за вечер 24 ноября.

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства. Пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонительных рубежей, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия, перемещает личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

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За текущие сутки российские оккупанты нанесли два авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданских объектах.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведение демонстрационных и провокационных действий. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда на Сумщине.

На Слобожанском направлении, из приграничных районов Белгородской области, противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечья, Липцы, Зеленое, Старица, Огирцево, Фиголевка и Двуречная Харьковской области. В районе населенного пункта Зеленое действовал вражеский ударный БПЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестовое, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площанка и Макеевка на Луганщине и Ямполовка и Торецк Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское в Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Задействовал разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянского Днепропетровской области; Михайловки, Качкаровки, Мелового, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки на Херсонщине и самого города Херсон.

— По имеющейся информации, противник усилил контрдиверсионные и полицейские мероприятия на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск. В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, в течение 22 ноября этого года, оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей, — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.