После ракетных ударов в Украине работает 44% станций мобильных операторов – Госспецсвязи
Массированные ракетные атаки РФ на энергетическую структуру Украины привели к перебоям питания сетей связи общего пользования.
По состоянию на утро 24 ноября работало около 44% базовых станций мобильных операторов, сообщил на брифинге спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов.
По его словам, сейчас энергетики, мобильные операторы, специалисты Госспецсвязи и Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций работают круглосуточно, чтобы полностью восстановить связь.
Кондрашов назвал области, где самая сложная ситуация со связью – Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Одесская и Харьковская. Это без учета Херсонщины.
А самая лучшая – в Сумской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Черкасской.
— Что касается ситуации с доступом к интернету, то по состоянию на 9:00 в Украине уже работало более 50% сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету, — отметил спикер Госспецсвязи.