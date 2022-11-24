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Факты / Україна / Общество

После ракетных ударов в Украине работает 44% станций мобильных операторов – Госспецсвязи

Валентина Летяк, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

Массированные ракетные атаки РФ на энергетическую структуру Украины привели к перебоям питания сетей связи общего пользования.

По состоянию на утро 24 ноября работало около 44% базовых станций мобильных операторов, сообщил на брифинге спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов.

По его словам, сейчас энергетики, мобильные операторы, специалисты Госспецсвязи и Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций работают круглосуточно, чтобы полностью восстановить связь.

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Кондрашов назвал области, где самая сложная ситуация со связью – Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Одесская и Харьковская. Это без учета Херсонщины.

А самая лучшая – в Сумской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Черкасской.

— Что касается ситуации с доступом к интернету, то по состоянию на 9:00 в Украине уже работало более 50% сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету, — отметил спикер Госспецсвязи.

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