После ракетных ударов в Украине работает 44% станций мобильных операторов – Госспецсвязи

Ноябрь, 24 в 17:03

Массированные ракетные атаки РФ на энергетическую структуру Украины привели к перебоям питания сетей связи общего пользования.

По состоянию на утро 24 ноября работало около 44% базовых станций мобильных операторов, сообщил на брифинге спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов.

По его словам, сейчас энергетики, мобильные операторы, специалисты Госспецсвязи и Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций работают круглосуточно, чтобы полностью восстановить связь.

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Кондрашов назвал области, где самая сложная ситуация со связью – Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Одесская и Харьковская. Это без учета Херсонщины.

А самая лучшая – в Сумской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Черкасской.