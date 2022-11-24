РФ готовит войска к обострению на границе с Украиной – Громов

Ноябрь, 24 в 15:00

В России распространяется информация о подготовке войск к возможному так называемому обострению на границе с Украиной, которое произойдет с 23 по 28 ноября.

Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

– Противник распространяет информацию и готовит свои войска к так называемому возможному обострению обстановки на российско-украинской границе с 23 по 28 ноября, – сказал он.

По его словам, россияне также ожидают, что в этот период “НАТО и Украина захотят захватить границы миролюбивой Беларуси и России”, что напоминает сценарии проведенных в сентябре учений с белорусами.

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Громов подчеркнул, что на фоне этих заявлений оккупанты планируют установить в Белгородской области минно-взрывные заграждения, “чтобы не допустить так называемые украинские ДРГ”, поэтому на границе возможны провокации со стороны страны-агрессора.