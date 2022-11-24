РФ готує війська до загострення на кордоні з Україною – Громов

Листопад, 24 в 15:00

В Росії поширюється інформація про підготовку військ до можливого так званого загострення на кордоні з Україною, яке станеться нібито з 23 до 28 листопада.

Про це заявив на брифінгу начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого загострення обстановки на російсько-українському кордоні з 23 до 28 листопада, – сказав він.

За його словами, росіяни також чекають, що у цей період “НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої Білорусі та Росії”, що нагадує сценарії проведених у вересні навчань із білорусами.

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Громов наголосив, що на тлі цих заяв окупанти планують встановити у Білгородській області мінно-вибухові загородження, “щоб не допустити так звані українські ДРГ”, тому на кордоні можливі провокації з боку країни-агресора.