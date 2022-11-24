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Факты / Україна

РФ могла усилить десантников на Донбассе мобилизованными резервистами – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ могла усилить десантников на Донбассе мобилизованными резервистами – разведка Британии

Разведка Минобороны Великобритании предполагает, что Россия в последние две недели передислоцировала основные подразделения Воздушно-десантных сил на Донецкое и Луганское направления на Донбассе.

Большинство из этих подразделений, утверждают в оборонном ведомстве, истощены двухмесячной обороной территории к западу от реки Днепр в Херсонской области.

Британские разведчики не исключают, что российское командование могло усилить некоторые подразделения мобилизованными резервистами.

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Однако, уверены в Минобороны Великобритании, этот плохо обученный персонал ослабит якобы элитные Воздушно-десантные силы РФ.

– Россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения между секторами, которые считаются особенно важными для РФ, – отмечают в британском оборонном ведомстве.

Потенциальными оперативными задачами российских десантников сейчас может быть либо поддержка обороны района Кременная – Сватово в Луганской области, либо усиление наступательных действий на Бахмут в Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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