Ноябрь, 24 в 10:24

Разведка Минобороны Великобритании предполагает, что Россия в последние две недели передислоцировала основные подразделения Воздушно-десантных сил на Донецкое и Луганское направления на Донбассе.

Большинство из этих подразделений, утверждают в оборонном ведомстве, истощены двухмесячной обороной территории к западу от реки Днепр в Херсонской области.

Британские разведчики не исключают, что российское командование могло усилить некоторые подразделения мобилизованными резервистами.

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Однако, уверены в Минобороны Великобритании, этот плохо обученный персонал ослабит якобы элитные Воздушно-десантные силы РФ.

– Россия, вероятно, все равно распределит эти подразделения между секторами, которые считаются особенно важными для РФ, – отмечают в британском оборонном ведомстве.

Потенциальными оперативными задачами российских десантников сейчас может быть либо поддержка обороны района Кременная – Сватово в Луганской области, либо усиление наступательных действий на Бахмут в Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 274-е сутки.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР