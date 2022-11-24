РФ могла посилити десантників на Донбасі мобілізованими резервістами – розвідка Британії

Листопад, 24 в 10:24

Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що Росія протягом останніх двох тижнів передислокувала основні підрозділи Повітряно-десантних сил на Донецький та Луганський напрямки на Донбасі.

Більшість із цих підрозділів, стверджують в оборонному відомстві, виснажені двомісячною обороною території на захід від річки Дніпро в Херсонській області.

Британські розвідники не виключають, що російське командування могло посилити деякі підрозділи мобілізованими резервістами.

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Однак, певні в Міноборони Великої Британії, цей погано навчений персонал послабить нібито елітні Повітряно-десантні сили РФ.

– Росія, імовірно, усе одно розподілить ці підрозділи між секторами, які вважаються особливо важливими для РФ, – зазначають у британському оборонному відомстві.

Потенційними оперативними завданнями російських десантників нині може бути або підтримка оборони району Кремінна – Сватове в Луганській області, або посилення наступальних дій на Бахмут у Донецькій області.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР